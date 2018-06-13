"Выборы" в Крыму: К санкциям ЕС присоединились четыре страны

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В Европейском Союзе назвали имена пяти организаторов псевдовыборов президента РФ в оккупированном Крыму, против которых ввели санкции

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Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против пяти лиц, которые ответственны за незаконное проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, эти страны обязались привести свою национальную политику в соответствие с решением Совета ЕС.

"ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

В санкционный список попали так называемые заместитель председателя избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева, секретарь комиссии Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь комиссии Анастасия Капранова. Им запрещен въезд в страны ЕС, а их активы в европейских странах заморожены.