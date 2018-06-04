"Вырваны из контекста": зам Супрун объяснил слова об онкобольных

Александр Линчевский (фото - скриншот видео)

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Замглавы Минздрава Александр Линчевский заявил, что опубликованные фразы из его речи на заседании Счетной палаты "не отражают позицию министерства"

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Замминистра здравоохранения Александр Линчевский, оскандалившийся из-за своих слов о якобы неэффективности лечения онкобольных людей, утверждает, что его фраза "была вырвана из контекста". Соответствующее заявление чиновник сделал сегодня на брифинге для прессы.

По словам Линчевского, фрагменты его выступления на заседании Счетной палаты, которые распространяются в соцсетях и СМИ, "не отражают ни ход заседания, ни тем более позицию министерства".

"Мне жаль, что слова, вырванные из контекста, оскорбили или возмутили пациентов, их семьи и неравнодушных граждан. Манипуляции на теме лечения тяжелобольных пациентов, откровенные передергивания, вырывание из контекста вредят и самим пациентам, и обществу в целом", - сказал замминистра.

Часть стенограммы выступления Линчевского на заседании Счетной палаты (фото - pravda.com.ua)

Как отметил Линчевский, на заседании Счетной палаты речь шла о том, что 25% пациентов, которые едут за рубеж на трансплантацию, умирают, что, по мнению других участников той дискуссии, свидетельствует о "неэффективном и неэкономном" расходовании Минздравом средств на программу зарубежного лечения.

"Наша позиция (Минздрава – ред.) такова: независимо от биологии заболевания, независимо от тяжести, даже если предложенное лечение может только продлить жизнь,… надо использовать все шансы", - подчеркнул заместитель Ульяны Супрун.

Ранее сегодня, 4 июня, Минздрав заявил, что слова Линчевского о неэффективности лечения онкобольных украинцев были "неудачно использованы".