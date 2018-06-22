Янукович в Крыму думал о гражданской войне и побеге – свидетель

Виктор Янукович (фото - скриншот видео)

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После побега из Киева экс-диктатор раздумывал о "борьбе за восстановление законной власти", заявил в суде его бывший охранник Сергей Бернацкий

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Виктор Янукович, находясь в Крыму после побега из Киева в конце февраля 2014 года, выбирал между "гражданской войной" и "временным выездом" из Украины. Об этом бывший охранник экс-диктатора Сергей Бернацкий заявил на сегодняшнем заседании Оболонского райсуда Киева. Показания свидетель давал по видеосвязи из временно аннексированного Крыма.

По словам Бернацкого, после встречи с тогдашним главой Севастопольской горгосадминистрации Владимиром Яцубой Янукович "рассуждал" о двух вариантах выхода из ситуации. Первым из них было "остаться, призвать своих сторонников и бороться за восстановление законной власти, но это привело бы к крупномасштабной гражданской войне", вторым - "временно выехать и политическим, переговорным путем восстановить справедливость и конституционный порядок", заявил свидетель.

Судья Владислав Девятко отметил, что в "харьковском обращении" Янукович заявлял об "отсутствии страха и нежелании покидать Украину", однако уже через сутки выехал из страны. На это Бернацкий ответил, что не считает такой шаг кардинальным изменением, так как экс-президент "был против кровопролития".

На вопрос, когда Янукович собирался вернуться в Украину, раз речь шла о "временном" выезде, Бернацкий ответить не смог.

Сегодня, 22 июня, Бернацкий заявил, что именно он печатал письмо-призыв Януковича к президенту РФ Владимиру Путину о введении войск в Украину.