Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.06.2018, 11:22

Языковой вопрос: МИД объяснил, о чем договорились Киев и Будапешт

Языковой вопрос: МИД объяснил, о чем договорились Киев и Будапешт - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Похоже, наши венгерские партнеры наконец осознали, что закон об образовании меняться не будет, отметил глава МИД Павел Климкин

Реклама
Реклама

Напряженная венгерско-украинская дискуссия вокруг нового закона об образовании имела положительные последствия. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Павла Климкина на сайте Европейской правды.

По его словам, в более узком смысле она (дискуссия, - ред.) заставила Украину обратить больше внимания на потребности национальных меньшинств.

"А в более широком – показала нам длительное отсутствие общей политики по вовлечению их в жизнь украинского общества в целом. Я говорю об этом не для того, чтобы посыпать голову пеплом. Я просто хочу наконец начать взвешенную и преисполненную взаимного уважения дискуссию о том, что мы можем и должны сделать для наших меньшинств", - подчеркнул Климкин.

Главный результат встречи, как и всего длительного и непростого процесса переговоров, Климкин видит совсем в другом.

"Мы наконец выходим из клинча в споре о новом законе об образовании. Похоже, наши венгерские партнеры наконец осознали, что закон меняться не будет", - подчеркнул глава МИД.

Он уточнил, что стороны направили усилия на поиск компромиссов относительно того, как он будет выполняться.

"Украинская сторона заверила, что выполнит рекомендацию Венецианской комиссии о переходном периоде во внедрении закона. Но это не будет отсрочкой проблемы. Это время мы используем для качественной практической подготовки к нововведениям. Это и новые программы, и методики, и учебники и словари, это и профессиональная доквалификация учителей", - отметил министр иностранных дел.

Климкин добавил, что по рекомендации Венецианской комиссии – статья 7 закона не будет распространяться на частные школы. 

"А каждая государственная школа для национальных меньшинств получит широкие полномочия, чтобы самостоятельно определять, какие предметы будут преподаваться на украинском, а какие – на родном языке. Кажется, наши партнеры начали понимать, что цель Киева – не дискриминировать венгерскую общину, наоборот, мы хотим, чтобы украинские венгры чувствовали себя дома не только в своем селе или городке, а на всей территории страны", - уточнил он.

Читайте также: Закон об образовании: суверенитет против манипуляций

22 июня 2018 года Климкин и Сийярто начали консультации по закону об образовании.

5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. По новому закону, представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 27.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: закон об образовании, павел климкин, венгры
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Языковой вопрос: Климкин рассказал, о чем договорились с Сийярто
Политика Языковой вопрос: Климкин рассказал, о чем договорились с Сийярто
Венгрия пошла на попятную с требованиями по закону об образовании
Политика Венгрия пошла на попятную с требованиями по закону об образовании
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 