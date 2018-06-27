Языковой вопрос: МИД объяснил, о чем договорились Киев и Будапешт

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Похоже, наши венгерские партнеры наконец осознали, что закон об образовании меняться не будет, отметил глава МИД Павел Климкин

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Напряженная венгерско-украинская дискуссия вокруг нового закона об образовании имела положительные последствия. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Павла Климкина на сайте Европейской правды.

По его словам, в более узком смысле она (дискуссия, - ред.) заставила Украину обратить больше внимания на потребности национальных меньшинств.

"А в более широком – показала нам длительное отсутствие общей политики по вовлечению их в жизнь украинского общества в целом. Я говорю об этом не для того, чтобы посыпать голову пеплом. Я просто хочу наконец начать взвешенную и преисполненную взаимного уважения дискуссию о том, что мы можем и должны сделать для наших меньшинств", - подчеркнул Климкин.

Главный результат встречи, как и всего длительного и непростого процесса переговоров, Климкин видит совсем в другом.

"Мы наконец выходим из клинча в споре о новом законе об образовании. Похоже, наши венгерские партнеры наконец осознали, что закон меняться не будет", - подчеркнул глава МИД.

Он уточнил, что стороны направили усилия на поиск компромиссов относительно того, как он будет выполняться.

"Украинская сторона заверила, что выполнит рекомендацию Венецианской комиссии о переходном периоде во внедрении закона. Но это не будет отсрочкой проблемы. Это время мы используем для качественной практической подготовки к нововведениям. Это и новые программы, и методики, и учебники и словари, это и профессиональная доквалификация учителей", - отметил министр иностранных дел.

Климкин добавил, что по рекомендации Венецианской комиссии – статья 7 закона не будет распространяться на частные школы.

"А каждая государственная школа для национальных меньшинств получит широкие полномочия, чтобы самостоятельно определять, какие предметы будут преподаваться на украинском, а какие – на родном языке. Кажется, наши партнеры начали понимать, что цель Киева – не дискриминировать венгерскую общину, наоборот, мы хотим, чтобы украинские венгры чувствовали себя дома не только в своем селе или городке, а на всей территории страны", - уточнил он.

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22 июня 2018 года Климкин и Сийярто начали консультации по закону об образовании.

5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. По новому закону, представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.