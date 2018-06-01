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01.06.2018, 11:58

Завершено расследование дела Труханова

Завершено расследование дела Труханова - Фото
Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэра Одессы и местных чиновников следователи обвиняют в приобретении здания завода Краян по завышенной цене, что нанесло миллионные убытки бюджету

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Расследование в уголовном деле против одесского мэра Геннадия Труханова и чиновников горсовета по заводу Краян завершено. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В прокуратуре решили, что собранных доказательств вины фигурантов достаточно, чтобы передать обвинение в суд.

Следствие утверждает, что цена здания Краяна, которая указана в отчете об оценке (его заказал продавец - руководитель ООО Девелопмент Элит), и методика оценивания были поставлены ​​под сомнение одним из департаментов мэрии. В связи с этим проект решения о покупке здания по цене 185 млн грн был завизирован "с замечаниями" в отдельном документе.

Здание менее чем за два месяца до принятия решения мэрией о покупке за 185 млн грн было куплено другой фирмой всего за 4 млн грн, после чего внесено в уставный капитал ООО Девелопмент Элит.

Несмотря на это, пишут в САП, Труханов с замом сообщили депутатам города "заведомо ложную информацию о принятии по результатам будущего голосования решения на согласие о покупке помещения, а не о его покупке по конкретной цене". Также, считают в прокуратуре, они предоставили фейковые данные о готовности помещения к использованию и наличии ремонта, о создании там центра предоставления соцуслуг. Необходимость покупки за 185 млн грн была обоснована руководством города "реализацией проекта Европейская мэрия", которого не существовало.

В итоге здание Краяна купили за эту сумму, что вдвое превышает цену, установленную в ходе расследования, но эти средства суд успел арестовать по ходатайству НАБУ.

Вчера, 31 мая, материалы дела открыли восьмерым подозреваемым и их адвокатам для ознакомления.

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Ранее НАБУ опубликовало "10 фактов о нанесении ущерба бюджету приморского города" по делу Краяна и показало схему расхищения средств.

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Теги: коррупция, одесса, набу, геннадий труханов, сап
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