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13.06.2018, 14:53

Освободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акция

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Освободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акция
Освободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акция
Освободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акцияОсвободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акция

Накануне открытия чемпионата мира по футболу в России к посольству страны-агрессора в Киеве пришли напомнить о преступлениях против украинцев

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Возле российского посольства сегодня состоялась акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. В преддверии старта ЧМ-2018 по футболу в России участники акции решили напомнить миру об украинских политзаключенных, ставших заложниками Кремля.

В руках они держали плакаты с требованием осободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, а также плакаты художника Андрея Ермоленко с призывом к бойкоту чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня в РФ.

Завтра исполнится ровно месяц, как Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля. В его поддержку украинцы в Австралии и США анонсировали однодневную голодовку 13 июня, хотя ранее сам Сенцов просил не делать этого ради него.

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Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: бойкот чм-2018, посольство россии, акция, Олег Сенцов
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