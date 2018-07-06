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Боты:
06.07.2018, 14:49

По делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фото

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По делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фото
По делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фотоПо делу о госизмене Ефремова суд допросил Парубия: фото

Спикер Верховной Рады в Подольском райсуде Киева дал показания, его по видеосвязи из Старобельска слушал экс-лидер регионалов

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В Подольском райсуде Киева 6 июля состоялся допрос спикера Верховной Рады Андрея Парубия по делу о госизмене экс-лидера регионалов Александра Ефремова. Сам обвиняемый находится в Старобельском суде (Луганская область), за ходом процесса он наблюдал по видеосвязи.

Как передает корреспондент LIGA.net, суд должен был начаться в 11:00. Однако Парубий ждал начала допроса сорок минут, поскольку Ефремов отказывался выходить из конвойной комнаты, протестуя против того, что ему стали надевать наручники сзади. После нескольких технических перерывов судья разрешил завести Ефремова без наручников.

Отвечая на вопросы адвокатов, Парубий рассказал о том, как местные подразделения полиции саботировали освобождение здания СБУ в Луганске в апреле 2014 года.

По его словам, боевики, которых организовывала ФСБ, прикрывались местным населением. Альфа не могла начать штурм здания, так как могли бы пострадать около сотни гражданских. Парубий отметил, что гражданских под зданием СБУ боевики обеспечивали с помощью главы Луганской ОГА Валерия Голенко и местных политических элит, регионалов и коммунистов. "Часто боевики между собой говорили, что Голенко сделает так, как скажет Ефремов", - пояснил он.

Читайте также: Парубий: Предатели в МВД саботировали освобождение СБУ в Луганске

По информации Парубия, ФСБ готовила боевиков в Донецкой и Луганской областях задолго до начала открытой агрессии РФ против Украины. Боевики получали оружие и тренировались под прикрытием реконструкторских клубов.

30 июля 2016 года Ефремова задержали в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также Ефремову выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: андрей парубий, допрос, госизмена, Александр Ефремов, судебное заседание
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