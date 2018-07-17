После шоу с арестом: Бочковский может через суд вернуть должность

В 2015 году на тот момент главу ГСЧС Сергея Бочковского с замом Василием Стоецким задержали в прямом эфире на заседании Кабмина

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Киевский апелляционный административный суд сегодня рассматривал вопрос о восстановлении Сергея Бочковского, которого в 2015 году задерживали в прямом эфире прямо на заседании правительства, в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Адвокаты бывшего чиновника говорят, что "выполнение решения о немедленном восстановлении Сергея Бочковского в должности председателя ГСЧС блокируется государственными органами до рассмотрения этого вопроса в апелляции".

Позже стало известно, что судебное заседание перенесли на начало августа. Суд вытребовал справку о выплатах Бочковскому за последние два месяца перед увольнением. Точная дата заседания пока неизвестна.

25 марта 2015 года на тот момент главу ГСЧС Сергея Бочковского с замом Василием Стоецким задержали в прямом эфире на заседании Кабмина по подозрению в организации "топливной схемы" с ущербом для казны в объеме 6,5 млн грн. Чиновники были уволены.

Примерно в то же время глава МВД Арсен Аваков заявлял, что при обыске в кабинете Бочковского нашли документы на офшорную фирму. В 2017 году экс-главе ГСЧС инкриминировали растрату на закупках металлоискателей, а также вымогательство денег у руководителей низовых подразделений ведомства.

26 апреля стало известно, что Окружной административный суд Киева восстановил в должности Бочковского - его увольнение признано незаконным.

27 апреля Министерство внутренних дел обжаловало это решение. Также в ведомстве заявили, что пожалуются в Высший совет правосудия на действия судей, восстановивших Бочковского в должности.

В тот же день Бочковский пытался попасть в свой бывший кабинет в ГСЧС, однако его не пустила охрана.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net