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22.06.2018, 18:20

Арест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу Савченко

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Арест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу Савченко
Арест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу Савченко
Арест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу СавченкоАрест мешает моей работе депутата: фото из суда по делу Савченко

Подозреваемая заявила, что арест мешает ей выполнять депутатские обязанности

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Сегодня в Шевченковском райсуде рассматривается ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения для подозреваемой в подготовке терактов и захвата власти Надежды Савченко.

Как передает корреспондент LIGA.net, защита просит суд изменить ей меру пресечения на домашний ночной арест.

Адвокат подозреваемой отметил, что в материалах производства нет информации, которая бы подтверждала вину Савченко или наличие рисков, в том случае, если она будет на свободе.

Сама Савченко заявила, что арест мешает ей выполнять депутатские обязанности. Она попросила выбрать любую меру пресечения, которая позволит ей продолжить работу.

"Меня точно так же под охраной могли бы привозить в парламент, в комнату для изучения секретных документов, на что я, как депутат, имею право", - сказала она.

Савченко также сообщила, что хотела бы продолжить работу над законопроектами.

Кроме того, более двадцати человек заявили, что они готовы взять подозреваемую на поруки. Все они присутствуют в судебном заседании. Это представители общественных организаций и местных органов власти. Многие из них - члены партии Общественная политическая платформа Надежды Савченко.

22 марта 2018 года Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко и дала добро на ее арест. Суд арестовал нардепа на два месяца без права залога, затем арест был продлен до 13 июля. Ей грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

Две недели назад Савченко прекратила объявленную ранее голодовку, чтобы без сбоев пройти следующую проверку на полиграфе.

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Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: депутат, Надежда Савченко, мера пресечения, адвокат, арест
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