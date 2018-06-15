Кравчук, Наливайченко, новый курс: фоторепортаж форума Тимошенко

Старая команда - новый курс. Кого собрала Тимошенко и куда намерена их вести

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Сегодня в Киеве в выставочном центре КиевЭкспоПлаза лидер ВО Батьківщина Юлия Тимошенко провела всеукраинский форум Новый курс Украины. В мероприятии приняли участие эксперты, специалисты, представители гражданского общества, бизнеса, политические деятели. Всего на форуме присутствовали более 2000 человек.

Тимошенко, выступая на форуме, заявила, что самая удачная форма правления для Украины - это парламентская республика канцлерского типа, вроде Германии 1949—1963 годов при канцлере Конраде Аденауэре: "Главная задача парламентской республики - убрать дуализм власти, потому что рано или поздно президент теряет власть над большинством и не может принимать важные государственные решения", - заявила она, добавив, что такой президент "несколько лет своего правления шантажирует парламент досрочными выборами".

Кроме того, она считает, что так называемые палаты чести должны заменить дисциплинарные комиссии: их должно быть три для каждой из судебных инстанций.

Ранее в интервью LIGA.net директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина сообщила, что самые бедные украинцы готовы проголосовать за Тимошенко, а среди тех, кто из среднего класса и богаче, 20% готовы проголосовать за Петра Порошенко, и лишь 1% - лидеру Батькивщины.

Журналисты программы Слідство.Інфо сообщали, что беглый нардеп Онищенко якобы был посредником в переговорах по распределению влиняия между командами президента Петра Порошенко и главы партии Батькивщина Юлии Тимошенко. По словам беглого нардепа, ему ставили задачу проводить через парламент утверждение разных кандидатур и получение нужного количества голосов.

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