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27.07.2018, 14:41

На крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фото

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На крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фото
На крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фото
На крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фотоНа крестном ходе УПЦ МП задержаны активисты Братства: фото

Причины задержания полиция не комментирует

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Во время крестного хода УПЦ МП напротив здания Кабмина полиция задержала двух человек из партии Братство Дмитрия Корчинского. Сотрудники полиции причин задержания не комментируют, передает корреспондент LIGA.net.

Как сообщил журналистам коллега задержанных Виталий Черный, их группа представляет интернет-издание Всесвітнє броварське телебачення (проект партии Братство, - ред.) и просто снимала сюжет о крестном шествии. Сам Черный, по его словам, с одним из товарищей стояли на бордюре напротив здания правительства и снимали крестный ход. Почему полицейские задержали его коллегу, Черный не знает.

После этого полиция задержала еще одного человека в облачении священника. Черный сообщил корреспонденту LIGA.net, что это также их активист. При этом, что делал член Братства в рясе на шествии УПЦ МП, он не пояснил. 

Задержание произошло перед тем, как основная часть шествия приблизилась к зданию Кабмина.

В пресс-службе полиции Киева корреспонденту LIGA.net сказали, что пока не имеют такой информации. 

Сегодня в Киеве проходят торжественные мероприятия по случаю 1030-летия крещения Руси.

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Теги: упц мп, крестный ход, братство, дмитрий корчинский, виталий черный
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