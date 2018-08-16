Депутат Шахов ударил депутата Мосийчука в прямом эфире: видео

Игоря Мосийчука возмутило обвинение со стороны Сергея Шахова в том, что Мосийчук якобы "ходит на гей-парады"

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Народный депутат из группы Воля народа Сергей Шахов в прямом эфире Прямого ударил народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Конфликт начался после того, как в ходе словесной перепалки Шахов сказал Мосийчуку: "Так вот, по гей-парадам не ходите!". На это Мосийчук ответил, что ни разу не был на "гей-параде" и потребовал от Шахова извинений, назвав его "бабой базарной" и "обнальщиком Януковича".

После этих слов Шахов ударил Мосийчука в область шеи, в результате чего депутат упал. Поднявшись, Мосийчук пытался ударить Шахова своей тростью.

В конфликт вынуждена была вмешаться ведущая.