"Этапом через пол-Земли": фильм к месяцу голодовки Сенцова

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко отбывают в стране-оккупанте России тюремные сроки - 20 и 10 лет соответственно

Реклама
Реклама

По состоянию на 14 июня украинский политзаключенный в России Олег Сенцов ровно 30 дней не принимает пищу в знак протеста против своего заключения и удерживания в российских тюрьмах товарищей по несчастью.

Сенцов отбывает срок в Арктике - поселке Лабытнанги, а другого фигуранта дела, Александра Кольченко, удерживают в колонии на Урале - в пригороде Челябинска Копейске.

Съемочная группа Громадського-ТВ побывала в ключевых городах на пути этапа политзаключенных - в Москве, Ростове, Челябинске и Лабытнанги.

"Сильное и качественное кино. Документальная лента об Олеге Сенцова и Александра Кольченко - о настоящей эмоции; что, действительно, "этот гвоздь не согнется", - прокомментировал у себя в Twitter глава МИД Павел Климкин.

На русском языке фильм доступен здесь, а на английском - здесь.

Смотрите также: Документальный фильм "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова"

Режиссера Сенцова и проукраинского активиста Александра Кольченко задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме, Кольченко получил 10 лет. До суда они не были знакомы. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

Вместе с ними задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния; первого обменяют в 2016-м, а Чирний по-прежнему остается в колонии в Магадане.

18 мая 2018 года глава МИД Климкин начал выступление в Совете Европы с цитаты из заявления Сенцова, в котором тот сообщает о начале с 14 мая бессрочной голодовки. Спустя месяц узник попал в реанимацию. До этого он обратился к лидерам G7.

LIGA.net также опубликовала аналитический материал "Мураевские откровения. Детально о "террористах" и проверке фактов".

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: политзаключенные, оккупация крыма, фильм, Олег Сенцов, лабытнанги
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Этапом через пол-Земли": фильм к месяцу голодовки Сенцова
"Этапом через пол-Земли": фильм к месяцу голодовки Сенцова
Украинские танцоры поразили жюри America
Украинские танцоры поразили жюри America's Got Talent 3D-танцем
Трамп показал видео о шансе для КНДР: СМИ назвали его "идиотским"
Трамп показал видео о шансе для КНДР: СМИ назвали его "идиотским"
Телеком Ответ Гройсману. Качество 3G проверили, но никого не наказали
Модель выжженной земли: как Киевстар захватывает рынок интернета
Телеком Модель выжженной земли: как Киевстар захватывает рынок интернета
Кино и Армия. Ревизия четырехлетней работы Порошенко
Экономика Кино и Армия. Ревизия четырехлетней работы Порошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"Этапом через пол-Земли": фильм к месяцу голодовки Сенцова
"Этапом через пол-Земли": фильм к месяцу голодовки Сенцова
Апелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово Крысина
Апелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово Крысина 13.06.18, 18:39
Украинские танцоры поразили жюри America
Украинские танцоры поразили жюри America's Got Talent 3D-танцем 13.06.18, 17:40
Освободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акция
Освободить Сенцова: возле посольства РФ в Киеве проходит акция 13.06.18, 14:53
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 