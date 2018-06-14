"Этапом через пол-Земли": фильм к месяцу голодовки Сенцова

Украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко отбывают в стране-оккупанте России тюремные сроки - 20 и 10 лет соответственно

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По состоянию на 14 июня украинский политзаключенный в России Олег Сенцов ровно 30 дней не принимает пищу в знак протеста против своего заключения и удерживания в российских тюрьмах товарищей по несчастью.

Сенцов отбывает срок в Арктике - поселке Лабытнанги, а другого фигуранта дела, Александра Кольченко, удерживают в колонии на Урале - в пригороде Челябинска Копейске.

Съемочная группа Громадського-ТВ побывала в ключевых городах на пути этапа политзаключенных - в Москве, Ростове, Челябинске и Лабытнанги.

"Сильное и качественное кино. Документальная лента об Олеге Сенцова и Александра Кольченко - о настоящей эмоции; что, действительно, "этот гвоздь не согнется", - прокомментировал у себя в Twitter глава МИД Павел Климкин.

На русском языке фильм доступен здесь, а на английском - здесь.

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Режиссера Сенцова и проукраинского активиста Александра Кольченко задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме, Кольченко получил 10 лет. До суда они не были знакомы. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

Вместе с ними задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния; первого обменяют в 2016-м, а Чирний по-прежнему остается в колонии в Магадане.

18 мая 2018 года глава МИД Климкин начал выступление в Совете Европы с цитаты из заявления Сенцова, в котором тот сообщает о начале с 14 мая бессрочной голодовки. Спустя месяц узник попал в реанимацию. До этого он обратился к лидерам G7.

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