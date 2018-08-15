Нацполиция обвинила Закарпатскую ОГА в препятствовании следствию

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В Нацполиции заявили, что руководство Закарпатской ОГА пытается помешать расследованию дела подозреваемого в коррупции главы Виноградовской РГА

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Нацполиция завила, что руководство Закарпатской областной госадминистрации пытается помешать объективному расследованию коррупционных схем в Виноградовской РГА, главу которой недавно задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба департамента защиты экономики Нацполиции.

Там рассказали, что на следующий день после задержания главы Виноградовской РГА Михаила Русанюка руководство Закарпатской ОГА звонило первому заместителю Русанюка и давало указания касательно дальнейших действий – в частности, уволить начальника управления образования, молодежи и спорта в связи с якобы несоответствием занимаемой должности. Именно она, как отметили в департаменте, обратилась в полицию с заявлением о существовании коррупционных схем.

Также в полиции утверждают, что руководство ОГА оказывает на уволенную чиновницу психологическое давление.

Кроме этого, отметили правоохранители, руководство ОГА распространяет в СМИ "недостоверную информацию в отношении заявителя и действий работников управления защиты экономики в Закарпатской области".

"Такими действиями руководство Закарпатской ОГА пытается помешать объективному расследованию по данному делу", - считают в полиции.

В связи с этим Нацполиция обнародовала аудиозаписи разговоров Русанюка, а также губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля, добытые в ходе следственных действий. Также в опубликованном видеоролике изложены подробности задержания главы Виноградовской РГА.

По данным полиции, Русанюк наладил "коррупционную схему" заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ и услуг за бюджетные средства.

В полиции говорят, что зафиксировано три факта вымогательства и три факта получения взятки Русанюком.

Главе РГА сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК, его взяли под круглосуточный домашний арест.

Как сообщалось, Москаль не согласен с методами выводами ГПУ. Он заявил на своем сайте, что в ОГА расценивают события в Виноградове как провокацию управления защиты экономики и намерены провести параллельное расследование дела.

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Теги: взятка, запись, геннадий москаль, михаил русанюк, виноградовская рга
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