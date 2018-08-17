"Ты проститутка - нет, ты": Мосийчук и Шахов сцепились в лифте

Народные депутаты продолжили неджентльменское выяснение отношений сразу же после вчерашнего эфира на телеканале, где также подрались

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Вчера, 16 августа, после стычки в прямом эфире нардепов Сергея Шахова и Игоря Мосийчука эти двое сцепились еще раз, но уже в лифте после программы. Соответствующее видео выложил в YouТube телеканал Прямий.

Как видно на записи, оба ехали в одной кабине. Депутат от Воли народа посоветовал коллеге из Радикальной партии Олега Ляшко "в следующий раз думать головой", на что тот несколько раз повторил "ты сам думай" и добавил "ты ж за гей-парад". Шахов тут же назвал оппонента "политической проституткой", однако тот парировал тем же.

Перебранка продолжилась еще несколько секунд, после чего Мосийчук, который после теракта ходит с тростью, левым джебом попытался достать голову противника, однако промахнулся.

Шахов тут же схватил его правой рукой за шею сзади, а левой пятерней - за лицо, притянул к себе и несколько раз повторил: "Ты животное". Их быстро разняли - после того, как сняли стычку на смартфоны.

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Во время эфира конфликт между нардепами достиг апогея после того, как Шахов порекомендовал Мосийчуку перестать ходить по гей-парадам. После этих слов "радикал" подбежал к своему коллеге и потребовал извиниться, заявив, что никогда не посещал это мероприятие.