В Киеве 12 часов играли гимн Украины в поддержку политзаключенных

Акция проходила в Международный день музыки на Майдане независимости в Киеве

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Украинский музыкант, режиссер Майк Кауфман-Портников, вчера, 21 июня, в течение 12 часов непрерывно исполнял 72 вариаций гимна Украины на Майдане Независимости в Киеве в поддержку украинских политзаключенных в России.

Музыкант напомнил, что 21 июня - это Международный день музыки. "Но когда мои коллеги, мои соотечественники сидят за решеткой, просто играть красивую музыку, не связанную ни с чем, мне кажется, не уместно. Это мое личное ощущение», - отметил Кауфман-Портников Укринформу.

Он подчеркнул, что таким образом хочет привлечь внимание к тому, чтобы "наши люди могли, наконец, освободиться, чтобы они были без кандалов, также, как должна быть музыка без кандалов".

Почти 40 стран просят генсека ООН обсудить с Путиным дело Сенцова.

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14 июня исполнился ровно месяц, как Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля. В его поддержку украинцы в Австралии и США анонсировали однодневную голодовку 13 июня, хотя ранее сам Сенцов просил не делать этого ради него.