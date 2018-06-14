Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.06.2018, 18:33

70% украинских мужчин считают, что место женщины у плиты - опрос

70% украинских мужчин считают, что место женщины у плиты - опрос - Фото

Социологи выяснили восприятие украинскими мужчинами гендерных ролей в семье и их отношение к гендерно обусловленному насилию

Реклама
Реклама

В украинском обществе сохраняются устойчивые стереотипные представления о моделях супружеских отношений, согласно которым за мужчинами закрепляется роль кормильца семьи, а на женщин возлагаются обязательства по ведению хозяйства. Таковы результаты исследования, поведенного Институтом демографии и социальных исследований совместно с Минсоцполитики и украинским представительством Фонда народонаселения ООН.

Результаты исследования "Современное понимание маскулинности: отношение мужчин к гендерным стереотипам и насилию в отношении женщин» опубликованы на сайте Фонда народонаселения ООН.

Так, согласно результатам, 70% украинских мужчин считают, что хорошая жена должна заботиться о доме и готовить для семьи.

67% мужчин убеждены, что мужчине должно принадлежать решающее слово в семье.

66% мужчин уверены, что партнерша должна стремиться угодить мужчине и сразу соглашаться на интимные отношения, если он выскажет такое желание.

63% мужчин утверждают, что забота о ребенке – обязанность женщины. Большинство мужчин также считает, что большую часть работы по дому должна выполнять женщина.

При этом среднее время, которое женщины тратят на домашнюю работу, практически вдвое превышает средние временные затраты мужчин (29 часов против 15 часов в неделю, соответственно). Аналогичный дисбаланс характеризует и распределение времени, которое проводят родители вместе с собственными детьми (женщины в среднем 49 часов в неделю, мужчины - соответственно 22 часа).

Касательно отношения мужчин к гендерно обусловленному насилию, то 19% опрошенных считают, что изнасилованная женщина сама сделала что-то такое, что привело к этой ситуации. 23% считают, что женщина сама хотела, чтобы ее изнасиловали. 33% убеждены, что если женщина не оказывает физического сопротивления, нельзя однозначно говорить об изнасиловании. 43% украинских мужчин считают, что в случае изнасилования необходимо разбираться, не была ли его жертва "неразборчивой в отношениях".  

В Фонде народонаселения ООН предостерегают, что в конечном итоге различия в восприятии социальных функций женщин и мужчин обусловливают неравное отношение и подчиненное положение женщин, а несоответствие между ожиданиями и реальными обстоятельствами семейной жизни может приводить к разочарованиям и конфликтам в семье.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: насилие, исследование, маскулинность, гендер, Фонда народонаселения ООН
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Лекарство от остеопороза может улучшить работу сердца - ученые
Здоровье Лекарство от остеопороза может улучшить работу сердца - ученые
В Британии впервые женщину осудили за домашнее насилие
Мир В Британии впервые женщину осудили за домашнее насилие
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 