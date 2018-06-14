70% украинских мужчин считают, что место женщины у плиты - опрос

commenthover

Социологи выяснили восприятие украинскими мужчинами гендерных ролей в семье и их отношение к гендерно обусловленному насилию

Реклама

Реклама

В украинском обществе сохраняются устойчивые стереотипные представления о моделях супружеских отношений, согласно которым за мужчинами закрепляется роль кормильца семьи, а на женщин возлагаются обязательства по ведению хозяйства. Таковы результаты исследования, поведенного Институтом демографии и социальных исследований совместно с Минсоцполитики и украинским представительством Фонда народонаселения ООН.

Результаты исследования "Современное понимание маскулинности: отношение мужчин к гендерным стереотипам и насилию в отношении женщин» опубликованы на сайте Фонда народонаселения ООН.

Так, согласно результатам, 70% украинских мужчин считают, что хорошая жена должна заботиться о доме и готовить для семьи.

67% мужчин убеждены, что мужчине должно принадлежать решающее слово в семье.

66% мужчин уверены, что партнерша должна стремиться угодить мужчине и сразу соглашаться на интимные отношения, если он выскажет такое желание.

63% мужчин утверждают, что забота о ребенке – обязанность женщины. Большинство мужчин также считает, что большую часть работы по дому должна выполнять женщина.

При этом среднее время, которое женщины тратят на домашнюю работу, практически вдвое превышает средние временные затраты мужчин (29 часов против 15 часов в неделю, соответственно). Аналогичный дисбаланс характеризует и распределение времени, которое проводят родители вместе с собственными детьми (женщины в среднем 49 часов в неделю, мужчины - соответственно 22 часа).

Касательно отношения мужчин к гендерно обусловленному насилию, то 19% опрошенных считают, что изнасилованная женщина сама сделала что-то такое, что привело к этой ситуации. 23% считают, что женщина сама хотела, чтобы ее изнасиловали. 33% убеждены, что если женщина не оказывает физического сопротивления, нельзя однозначно говорить об изнасиловании. 43% украинских мужчин считают, что в случае изнасилования необходимо разбираться, не была ли его жертва "неразборчивой в отношениях".

В Фонде народонаселения ООН предостерегают, что в конечном итоге различия в восприятии социальных функций женщин и мужчин обусловливают неравное отношение и подчиненное положение женщин, а несоответствие между ожиданиями и реальными обстоятельствами семейной жизни может приводить к разочарованиям и конфликтам в семье.