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31.05.2018, 12:24

Автокефалия УПЦ: Филарет назвал сроки

Автокефалия УПЦ: Филарет назвал сроки - Фото
Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня вопрос предоставления автокефалии украинской церкви рассмотрят епископы Константинопольского патриархата

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Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию в июле 2018 года. Об этом 24 каналу сообщил Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет.

"Есть все надежды, что в ближайшее время, я думаю, это будет в июле месяце, мы получим этот томос об автокефалии", - сказал Филарет.

31 мая вопрос предоставления автокефалии украинской церкви рассмотрят 12 епископов Константинопольского патриархата.

26 мая 2018 года архимандрит УПЦ МП, бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ МП Кирилл заявил, что томос Константинопольского патриархата о предоставлении Православной церкви в Украине автокефалии уже написан.

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Теги: томос, автокефалия, Патриарх Филарет
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