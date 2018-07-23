"Бомба замедленного действия": Ульяна Супрун о вреде сладкого

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И.о. министра здравоохранения предупредила, что комбинации сахара, белой муки, масла и транс-жиров можно назвать "диабетом на тарелке"

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует ограничить употребление сахара. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Съесть что-то сладкое - довольно распространенная прихоть после ужина. И если такое желание возникает у вас постоянно - будьте осторожны, ведь чрезмерное количество сахара в рационе может сработать как бомба замедленного действия и навредить вашему здоровью", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что комбинации сахара, белой муки, масла и транс-жиров можно назвать своеобразным "диабетом на тарелке". "Исследования связывают эти ингредиенты с высокими рисками появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака", - отметила Супрун.

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По ее словам, в натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы.

"Для организма они важны, ведь наше тело переваривает эти продукты медленно, а сахар в них обеспечивает устойчивой энергией наши клетки. Большую опасность для здоровья имеет добавление сахара, когда его искусственно добавляют в продукты, чтобы сделать их вкуснее. Например, в сладких газированных напитках, ароматизированных йогуртах и большинства десертов - пирожных, тортах и печенье", - уточнила Супрун.

Она напомнила, что ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Супрун уточнила, что для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) - до 50 г в сутки (10 чайных ложек, - ред.).

"Если вы активны в течение дня, и в целом разумно потребляете сладости - риски для здоровья кардинально уменьшаются. Однако не стоит забывать, что сахар во вкусных десертах - это в основном "пустые" калории, которые не принесут вам никакой пользы. Поэтому лучше уменьшить количество таких продуктов в своем рационе насколько это возможно", - объяснила и.о. министра здравоохранения.

Она советует готовить собственные десерты, контролировать порции и количество сладкого.

"Сразу четко определяйте порцию. Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое - выбрать наиболее полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом", - отметила Супрун.

И.о. министра здравоохранения рекомендует, как можно чаще добавлять в рацион питания овощи.