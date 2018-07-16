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16.07.2018, 15:03

День крещения Руси УПЦ КП и УПЦ МП отметят на Владимирской горке

День крещения Руси УПЦ КП и УПЦ МП отметят на Владимирской горке - Фото
Владимирская горка (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Прихожане Московского патриархата придут на богослужение к памятнику князю Владимиру 27 июля, а Киевского патриархата - 28 июля

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По случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины 27-28 июля в Киеве состоятся молебны и крестные шествия прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата и УПЦ Московского патриархата.

Как сообщается на сайте УПЦ КП, во Владимирском соборе 27 июля состоятся торжественные богослужения, которые возглавит патриарх Филарет, в тот же день с 17:00 начнется всенощное бдение.

28 июля с 9:30 до 11:30 пройдет божественная литургия; а в 11:30 начнется крестный ход - молитва за Украину и за единую поместную украинскую православную церковь. Маршрут шествия: Владимирский собор - бульвар Шевченко - улица Владимирская - Софийская площадь - Михайловская площадь - Владимирская горка.

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На сайте УПЦ МП отмечается, что торжественные богослужения ко Дню крещения Руси пройдут на Владимирской горке и в Киево-Печерской лавре. Молебен возле памятника Владимиру 27 июля проведет митрополит Онуфрий, начало в 13:00. По завершении молебна, в 13:30, запланирован крестный ход – к Лавре, где пройдет всенощное бдение.

28 июля в 9:00 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры начнется божественная литургия, которую возглавит митрополит Онуфрий.

В связи с намеченными торжествами улицы в центре столицы будут перекрыты.

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Теги: упц кп, упц мп, крещение киевской руси, крестный ход
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