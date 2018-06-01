Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.06.2018, 10:37

День защиты детей: Google посвятил дудл

День защиты детей: Google посвятил дудл - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Впервые Международный день защиты детей отмечали в 1950 году

Реклама
Реклама

Cегодня, 1 июня, во всем мире отмечают день защиты детей с целью привлечь внимание к защите прав ребенка.

Компания Google выпустила праздничный дудл, который отображается не только в Украине, но в Никарагуа, Эквадоре, Португалии, Румынии, Болгарии, Сербии, Польши, Чехии, Беларуси, Литве, Латвии, Эстонии, России, Вьетнаме и на Филиппинах.

Впервые Международный день защиты детей отмечали в 1950 году. До этого в 1949 году его утвердили на сессии Международной демократической федерации женщин.

20 ноября 1989 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Украина ратифицировала Конвенцию 27 сентября 1991 года.

В Украине Международный день защиты детей отмечается с 1998 года согласно указу президента №568 / 98 от 30 мая 1998 года.

Официальным символом этого праздника является специальный флаг. Зеленое полотно символизирует рост и гармонию. От него отходят красная, желтая, синяя, белая и черная фигурки – символы разнообразия и терпимости.

Фото: скриншот видео

Жители Земли также отмечают Всемирный день ребенка (20 ноября), Международный день невинных детей – жертв агрессии (4 июня) и День защиты детей Африки (16 июня).

За время конфликта на востоке Украины без вести пропали 56 детей, проживающих в Донбассе. Из них удалось найти только 23 ребенка. 

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: день защиты детей
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
Общество Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
Сегодня в Украине и мире отмечают День вышиванки
Общество Сегодня в Украине и мире отмечают День вышиванки
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 