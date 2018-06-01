День защиты детей: Google посвятил дудл

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Впервые Международный день защиты детей отмечали в 1950 году

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Cегодня, 1 июня, во всем мире отмечают день защиты детей с целью привлечь внимание к защите прав ребенка.

Компания Google выпустила праздничный дудл, который отображается не только в Украине, но в Никарагуа, Эквадоре, Португалии, Румынии, Болгарии, Сербии, Польши, Чехии, Беларуси, Литве, Латвии, Эстонии, России, Вьетнаме и на Филиппинах.

Впервые Международный день защиты детей отмечали в 1950 году. До этого в 1949 году его утвердили на сессии Международной демократической федерации женщин.

20 ноября 1989 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Украина ратифицировала Конвенцию 27 сентября 1991 года.

В Украине Международный день защиты детей отмечается с 1998 года согласно указу президента №568 / 98 от 30 мая 1998 года.

Официальным символом этого праздника является специальный флаг. Зеленое полотно символизирует рост и гармонию. От него отходят красная, желтая, синяя, белая и черная фигурки – символы разнообразия и терпимости.

Фото: скриншот видео

Жители Земли также отмечают Всемирный день ребенка (20 ноября), Международный день невинных детей – жертв агрессии (4 июня) и День защиты детей Африки (16 июня).

За время конфликта на востоке Украины без вести пропали 56 детей, проживающих в Донбассе. Из них удалось найти только 23 ребенка.