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12.06.2018, 16:55

Денисова просит полицию обеспечить безопасность Марша равенства

Денисова просит полицию обеспечить безопасность Марша равенства - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гузденко/Ліга.net)

Омбудсмен обратилась в Нацполицию Киева, чтобы там приняли меры и участники Марша были в безопасности

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Обмудсмен Людмила Денисова обратилась к главе Национальной полиции Сергею Князеву из-за информации в соцсетях, что "радикально настроенные граждане" планируют сорвать Марш равенства в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена. 

Денисова отметила, что опасения вызывает не только информация в соцсетях, но и проявления ксенофобии в ходе Маршей равенства в разных городах в прошлые годы. 

Омбудсмен просит обеспечить безопасность участников Марша равенства.

Денисова также направила обращение мэру Виталию Кличко с просьбой принять меры для обеспечения права граждан на свободу выражения взглядов. 

Денисова отметила, что у государства есть обязанность обеспечить реализацию прав человека на мирные собрания, независимо от того, что популярные или непопулярные у них взгляды.

11 июня глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий призвал власти Украины не допустить проведения в Киеве Марша равенства (КиевПрайд), чтобы не "навлечь гнев Божий на украинскую землю". 

Марш равенства пройдет в Киеве 17 июня. 

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Теги: безопасность, омбудсмен, марш равенства
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