Денисова просит полицию обеспечить безопасность Марша равенства

Людмила Денисова (фото - Андрей Гузденко/Ліга.net)

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Омбудсмен обратилась в Нацполицию Киева, чтобы там приняли меры и участники Марша были в безопасности

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Обмудсмен Людмила Денисова обратилась к главе Национальной полиции Сергею Князеву из-за информации в соцсетях, что "радикально настроенные граждане" планируют сорвать Марш равенства в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Денисова отметила, что опасения вызывает не только информация в соцсетях, но и проявления ксенофобии в ходе Маршей равенства в разных городах в прошлые годы.

Омбудсмен просит обеспечить безопасность участников Марша равенства.

Денисова также направила обращение мэру Виталию Кличко с просьбой принять меры для обеспечения права граждан на свободу выражения взглядов.

Денисова отметила, что у государства есть обязанность обеспечить реализацию прав человека на мирные собрания, независимо от того, что популярные или непопулярные у них взгляды.

11 июня глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий призвал власти Украины не допустить проведения в Киеве Марша равенства (КиевПрайд), чтобы не "навлечь гнев Божий на украинскую землю".

Марш равенства пройдет в Киеве 17 июня.