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02.09.2018, 10:11

Единственный пункт пропуска в Луганской области временно закрыли

Единственный пункт пропуска в Луганской области временно закрыли - Фото
Фото: LIGA.net

Пункт пропуска на линии разграничения не будет работать с 2 по 7 сентября

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Единственный пешеходный контрольно-пропускной пункт в Луганской области Луганской Станица Луганская закрыли на ремонт с 2 до 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала временное прекращение пропуска людей через КПВВ Станица-Луганская с 2 по 7 сентября текущего года.

"Закрытие пункта пропуска, связано с проведением монтажа временных конструкций, подключение их к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения", - отметили в пресс-службе.

Количество рабочих мест будет увеличено до 40 единиц.

С 27 по 31 августа 2018 года контрольно-пропускной пункт Станица Луганская планировали закрыть на ремонт.

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Теги: пункт пропуска, кпвв, станица луганская
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