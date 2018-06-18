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18.06.2018, 14:12

Freedom House благодарит полицию, а избитых С14 посылает в суд

Freedom House благодарит полицию, а избитых С14 посылает в суд - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Организаторы Марша равенства предложили националистам отстаивать свое право на контракции в суде и там оспорить действия полиции

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Соорганизаторы Марша равенства, который прошел в Киеве 17 июня, правозищитники из Freedom House выражают свою благодарность полиции, которая подралась с националистами-противниками мероприятия. Об этом говорится в Facebook организации.

Правозищитники утверждают, что "свобода мирных собраний - один из основных принципов демократии и прав человека" и оно  не может незаконно ограничиваться ни для одной из групп общества.

В Freedom House посетовали, что участники контракции обвиняют провоохранителей "в неправомерном ограничении правоохранительными органами их права на мирный протест".

"По этому поводу мы рекомендуем участникам контракций в установленном порядке обратиться в суд для установления законности действий правоохранительных органов и отстаивания своих прав законным путем", - сказано в заявлении организаторов марша.

Около 6 утра 17 июня в Киеве произошло два столкновения между правоохранителями и представителями организации С14. После этого состоялся Марш равенства.  

Представители С14 заявили, что полиция применила силу против националистов, пришедших в центр Киева, чтобы выразить протест против Марша равенства. Они утверждают, что прибыли в центр еще с вечера, а утром их окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом.

Фото: facebook/c14 

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Теги: полиция, столкновения, правозащитники, киевпрайд, марш равенства, Freedom House
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