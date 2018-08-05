Индия снова перенесла вторую миссию на Луну

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Главной целью индийской лунной миссии станет поиск воды и гелия-3

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Запуск второй индийской миссии по исследованию Луны Чандраяан-2, который планировался на апрель, а потом на октябрь, вновь перенесли. Об этом сообщает Hindustantimes.

"Перенос амбитной лунной миссии Индии с октября на период не ранее января состоялся уже второй раз за год. В самом начале запуск планировался на апрель", - говорится в сообщении.

Индия планировала отправить в октябре к спутнику Земли автоматическую экспедицию "Чандраян-2" в составе орбитального модуля и посадочного модуля с небольшим луноходом на борту, который должен высадиться в районе Южного полюса Луны.

В ИСРО отмечают, что практически все лунные миссии, организованные разными государствами в прошлом, исследовали, в основном, регионы на экваторе Луны и пока никто не пытался серьезно исследовать полюса.

Главной целью индийской лунной миссии станет поиск воды и гелия-3.