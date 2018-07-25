Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.07.2018, 15:40

Лишь каждый пятый виновник смертельных ДТП приговорен к тюрьме

Лишь каждый пятый виновник смертельных ДТП приговорен к тюрьме - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В 2017 году прокуратура направила в суд 1689 обвинительных актов по смертельным ДТП

Реклама
Реклама

В 2017 году из 1324 человек, признанных виновными в совершении смертельных ДТП, к лишению свободы были приговорены 276 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, в 2017 году прокуратура направила в суд 1689 обвинительных актов по смертельным ДТП.

"…В 2017 году из 1324 осужденных по делам со смертельными ДТП, к лишению свободы были приговорены 276 человек, то есть лишь каждый пятый виновник", - написала Сарган.

Она считает, что есть необходимость усиления ответственности за преступления на дорогах. Прокуратура, по словам Сарган, будет инициировать соответствующие изменения в законы.

При этом представитель ГПУ отметила, что за первое полугодие этого года прокуроры направили в суды уже 1031 обвинительный акт по смертельным ДТП.

В МВД утверждают, что общая ситуация на дорогах Украины является наиболее спокойной за последние три года. По данным ведомства, на 10% уменьшилось общее количество ДТП по сравнению с предыдущими периодами. Число ДТП, в которых пострадали люди, также уменьшилось на 16%, количество летальных случаев - на 10%.

В июле 2018 года количество летальных исходов в результате ДТП с участием коммерческого транспорта выросло на 20%. 

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, тюрьма, статистика, лариса сарган
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В июле выросло число жертв ДТП с коммерческим транспортом
Общество В июле выросло число жертв ДТП с коммерческим транспортом
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 