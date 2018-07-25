Лишь каждый пятый виновник смертельных ДТП приговорен к тюрьме

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В 2017 году прокуратура направила в суд 1689 обвинительных актов по смертельным ДТП

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В 2017 году из 1324 человек, признанных виновными в совершении смертельных ДТП, к лишению свободы были приговорены 276 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, в 2017 году прокуратура направила в суд 1689 обвинительных актов по смертельным ДТП.

"…В 2017 году из 1324 осужденных по делам со смертельными ДТП, к лишению свободы были приговорены 276 человек, то есть лишь каждый пятый виновник", - написала Сарган.

Она считает, что есть необходимость усиления ответственности за преступления на дорогах. Прокуратура, по словам Сарган, будет инициировать соответствующие изменения в законы.

При этом представитель ГПУ отметила, что за первое полугодие этого года прокуроры направили в суды уже 1031 обвинительный акт по смертельным ДТП.

В МВД утверждают, что общая ситуация на дорогах Украины является наиболее спокойной за последние три года. По данным ведомства, на 10% уменьшилось общее количество ДТП по сравнению с предыдущими периодами. Число ДТП, в которых пострадали люди, также уменьшилось на 16%, количество летальных случаев - на 10%.

В июле 2018 года количество летальных исходов в результате ДТП с участием коммерческого транспорта выросло на 20%.