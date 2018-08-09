МОН: Куда пошли учиться абитуриенты с наивысшими баллами по ВНО

Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Министр образования и науки Лилия Гриневич назвала топ-10 специальностей, которые выбрали абитуриенты с наивысшими баллами по ВНО

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Министр образования и науки Лилия Гриневич назвала 10 самых популярных специальностей в высших учебных заведениях Украины в 2018 году, которые выбрали абитуриенты с топовыми баллами по результатам внешнего независимого оценивания.

"Самые высокие проходные баллы были на стоматологию (193,4), международное право (193), международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии (192), менеджмент социально-культурной деятельности (188,5), международные экономические отношения (186,7), журналистика (186,2), политология (186), история и археология (184,5), фармация (184,3) и культурология (184,2)", - сообщила она.

Гриневич также сообщила, что сейчас наименьшее количество выпускников школ в истории Украины.

"Структура университетов такова, что они страдают от демографической ситуации", - отметила министр.

По итогам внешнего независимого оценивания 222 участника смогли получить максимальный балл за тест.

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1 августа 2018 года состоялось распределение "бюджетных" мест по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа.