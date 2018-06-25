На Гоа туристам запретили делать селфи - СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Запрет относится к нескольким пляжам

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В индийском штате Гоа спасатели запретили туристам делать селфи на некоторых пляжах. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Согласно сообщению, такие меры предосторожности введены из-за гибели нескольких туристов во время попытки сделать собственную фотографию - они упали в воду и утонули.

Также сказано, что спасатели установят таблички с надписью "No selfie" с инструкциями в картинках, номерами бесплатной экстренной медицинской помощи и правилами поведения на пляжах.

Кроме того, местные власти предупредили туристов, что в море нельзя находиться во время сезона муссонов (с 1 июня по 30 сентября).

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В декабре 2017 года в швейцарском городе Пицц Лагальп в кантоне Граубюнден открыли первый оборудованный пункт для селфи на горнолыжной трассе.