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04.06.2018, 09:44

"Недопустимо": Минздрав о заявлениях чиновника о лечении рака

"Недопустимо": Минздрав о заявлениях чиновника о лечении рака - Фото
Фото: LIGA.net

Александр Линчевский извинился за "неудачно использованные выражения" о лечении онкобольных за границей

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Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что лечение онкобольных украинцев за рубежом является неэффективным, однако в Минздраве его слова назвали "неудачно использованными". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Говоря о  нерезультативности и неэкономности использования средств, Линчевский подчеркнул: "В сухом остатке 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы является 0%".

Министерство здравоохранения отреагировало на слова Линчевского, назвав его заявления "недопустимыми" и "неудачно использованными".

В Минздраве подчеркнули, что Линчевский приносит извинения за свои высказывания.

В ведомстве привлекли внимание "к недопустимости распространения некорректного предположения относительно высокого уровня смертности (25%) среди пациентов, которых Министерство направляло на лечение за границу".

"Поскольку все пациенты в рамках этой программы находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии здоровья, прогнозирование успешности трансплантации и вероятности наступления рецидива затруднено и зависит, в том числе и от качества обеспечения послеоперационного периода после возвращения в Украину. Все эти случаи имеют высокие риски, следовательно, доля случаев с ремиссией на уровне 75% является высоким результатом для подобной программы", - отметили пресс-службе.

Минздрав считает конечные результаты программы "Лечение граждан Украины за рубежом" в целом успешными за время работы команды.

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Теги: минздрав, Александр Линчевский, лечение рака за границей
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