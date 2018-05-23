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23.05.2018, 12:39

Ректор сумского вуза получил выговор за поездку студентов в Крым

Ректор сумского вуза получил выговор за поездку студентов в Крым - Фото
Фото: vnz.univ.kiev.ua/

В МОН сообщают, что студенты Сумского педагогического вуза в 2018 году принимали участие в турпоходе во временно оккупированном Крыму

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Министерство образования объявило выговор ректору Сумского государственного педуниверситета имени А. С. Макаренко Юрию Лянному за то, что студенты вуза организованно в качестве туристов посещали временно оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Выговор ректору Юрию Лянному был подписан из-за невыполнения условий трудового договора.

В МОН сообщают, что студенты специальности "Туризм" с 27 апреля по 7 мая 2018 года, и, возможно, летом 2017 года ходили в поход во временно оккупированной АР Крым.

Также в министерстве заявляют о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства ректором педагогического университета.

МОН также направило письмо в Службу безопасности Украины с просьбой выяснить обстоятельства организации и осуществления поездки студентов университета в оккупированный Крым, так как во время поездки "жизнь студентов подвергалась опасности".

Кроме того, министерство обратилось к Нацполиции Сумской области с просьбой проверить факт совместной работы близких лиц в университете. Если подтвердится наличие потенциального или реального конфликта интересов правоохранительными органами, в МОН обещают принять соответствующие меры.

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Теги: университет, сумской педагогический университет, выговор министерства образования, ректор университета
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