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23.06.2018, 08:52

Погода на выходных: дожди, грозы и град

Погода на выходных: дожди, грозы и град - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, потепление ожидается с понедельника, 25 июня

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Сегодня, 23 июня, погода на большинстве территории страны ухудшится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, пройдут дожди и похолодает. "Во время дождей - местами грозы, шквалы и град. Снижение температуры воздуха до + 14, + 23 градусов, на Левобережье до +19, + 26, на востоке еще побудет жара до + 28, + 33 градусов. К востоку дожди придут только к вечеру в субботу", - отметила Диденко.

В Киеве 23 июня - дождь и +16, +19 градусов

Завтра, 24 июня, дожди пройдут на западе и Луганской области. "На остальной территории или солнце, или просто облака. Воздух еще будет свежим, +18, +25 градусов. Оставит, наконец, жара восточные области, там 24 июня ожидается +22, + 27 градусов", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 24 июня - без существенных осадков, около +20 градусов.

"Потепление возобновится с понедельника", - отметила Диденко.

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Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что с июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов. 

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Теги: шквалы, Наталья Диденко, погода, град
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