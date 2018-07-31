Погода в последний день июля: дожди, шквалы, град - карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на Прикарпатье и Закарпатье ожидаются сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с

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Cегодня, 31 июля, дожди пройдут на западе и севере страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По прогнозам Укргидрометцентра, на Прикарпатье и Закарпатье сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

"Остальные территории - без существенных осадков. Жара продержится на юге и востоке, + 28, + 33 градуса. Всего ожидается + 25, + 30 градусов", - уточнила Диденко.

По ее словам, 31 июля в Киеве ожидается дождь с грозой. Днем будет + 28, + 30 градусов.

1 августа дождь прогнозируется на западе, где воздух прогреется до +28 градусов. На востоке +30 градусов, севере +28 градусов, юге +31 градусов. В Киеве будет +29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Украине ливни с грозами прекратятся до конца июля этого года.

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