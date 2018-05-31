Пограничники провели экстремальный тест-драйв Хамви: фото

Фото: facebook.com/Карпиленко

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Учения проходили на базе Бердянского пограничного отряда

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Военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава объединенных сил посетили практический аутотренинг по эксплуатации боевых бронированных автомобилей типа Хамви. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь Валерия Карпиленко.

"Две недели водительский состав Донецкого пограничного отряда улучшал собственные умения в вопросе обслуживания и эксплуатации боевых бронированных автомобилей типа Хамви", - отметила Карпиленко.

Она уточнила, что учения прошли на базе Бердянского пограничного отряда в рамках сотрудничества с отделом по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине.

В программе обучения - порядок эксплуатации транспортных средств, особенности эксплуатации и ремонта в различных условиях.

"Что важно для службы именно в районе проведения операции объединенных сил - разработаны и усовершенствованы практические навыки вождения на сложных участках дорог по пересеченной местности и преодоления препятствий", - сказала Карпиленко.

Закупленные в 2016-2017 годах 100 санитарных автомобилей Богдан 2251 и 30 единиц бронированной санитарной техники на базе МТ-ЛБ отправили в военные части ВСУ.