Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.05.2018, 09:17

Пограничники провели экстремальный тест-драйв Хамви: фото

Пограничники провели экстремальный тест-драйв Хамви: фото - Фото
Фото: facebook.com/Карпиленко

Учения проходили на базе Бердянского пограничного отряда

Реклама
Реклама

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава объединенных сил посетили практический аутотренинг по эксплуатации боевых бронированных автомобилей типа Хамви. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь Валерия Карпиленко.

"Две недели водительский состав Донецкого пограничного отряда улучшал собственные умения в вопросе обслуживания и эксплуатации боевых бронированных автомобилей типа Хамви", - отметила Карпиленко.

Она уточнила, что учения прошли на базе Бердянского пограничного отряда в рамках сотрудничества с отделом по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине.

В программе обучения - порядок эксплуатации транспортных средств, особенности эксплуатации и ремонта в различных условиях.

"Что важно для службы именно в районе проведения операции объединенных сил - разработаны и усовершенствованы практические навыки вождения на сложных участках дорог по пересеченной местности и преодоления препятствий", - сказала Карпиленко.

Закупленные в 2016-2017 годах 100 санитарных автомобилей Богдан 2251 и 30 единиц бронированной санитарной техники на базе МТ-ЛБ отправили в военные части ВСУ.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Донбасс, пограничники, учения, хамви, Виктория Карпиленко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Донбассе пункты пропуска переходят на новый график работы
Общество В Донбассе пункты пропуска переходят на новый график работы
ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили около 100 танков
Происшествия ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили около 100 танков
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 