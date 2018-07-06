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06.07.2018, 12:00

Родители смогут поручать стюардам сопровождение детей в самолете

Родители смогут поручать стюардам сопровождение детей в самолете - Фото
Иллюстративное фото: SkyUp

Кабмин упростил процедуру выезда за границу некоторых категорий граждан Украины, которым не исполнилось 16 лет

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В Украине либерализировали требования по выезду за границу детей, самостоятельно путешествующих самолетами: отныне родители смогут поручать сопровождение таких детей членам экипажа согласно требованиям Международной организации гражданской авиации. Соответствующие изменения на днях одобрил Кабинет министров, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Также теперь граждане Украины, которым не исполнилось 16 лет, могут выезжать за границу до окончания срока действия их проездного документа, то есть он действует в течение срока, на который был выдан госорганом.

Кроме того, несовершеннолетним украинцам, рожденным за пределами Украины, отныне для пересечения госграницы в сопровождении матери-одиночки достаточно иметь паспортный документ и свидетельство о рождении, выданное иностранным государством, не содержащее сведений об отце ребенка и заверенное в установленном порядке.

Эти предложения были разработаны экспертами Госпогранслужбы в соответствии с требованиями законодательства, принятого для получения безвизового режима с Евросоюзом.

Все вышеперечисленные изменения вступят в силу со дня официального опубликования постановления.

3 июля 2018 года Верховная Рада приняла закон, которым разрешила детям ездить за границу без согласия одного из родителей.

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Теги: самолет, дети, ребенок, выезд за границу, проездной документ
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