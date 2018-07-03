Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет: карты погоды

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, 4 июля потеплеет до +24 градусов

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Завтра, 4 июля, на большинстве территории страны потеплеет. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Киеве 3 июля будет местами небольшой дождь, порывистый западный ветер, в течение дня +18, +19 градусов.

"Уже в среду потеплеет до +23, +24 градусов, а далее до +25 градусов", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что сегодня будет прохладно в северных, западных областях, в Винницкой и Кировоградской областях ожидается + 17, + 22 градуса.

На юге, востоке, в Полтавской области и Кропивницком с районами + 23 ,+ 28 градусов.

На севере ожидается порывистый ветер.

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.