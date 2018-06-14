Синоптики предупредили о перепадах давления: шквалы, град и дожди

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, 14-15 июня на большинстве территории страны погода ухудшится, пройдут дожди с грозами, местами возможен град

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14 июня на западе, Житомирской, Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с и град. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем и Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди, возможны грозы.

"Сегодня западная часть будет принадлежать неустойчивой погоде - ливни, грозы, возможны сильные ливни, град и шквалы. Дотянет в течение дня к вечеру непогоду к северу и через центральные области до Харьковской области. Днем, вероятно, затронет, север Одесской области", - отметила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет сухо и жарко.

Диденко уточнила, что 15 июня грозовые дожди охватят запад, север, Полтавскую, Харьковскую, Винницкую, Черкасскую, районы Кропивницкого. "Возможны град и шквалы. На юге, Луганской, Донецкой, районах Днепра ожидается солнечная сухая погода", - добавила синоптик.

Температура воздуха завтра днем ​​+25, + 29 градусов, на юге и востоке + 27 + 33 градуса, местами до + 34 + 35 градусов, на западе будет свежо, + 21 + 26 градусов.

"В Киеве в пятницу ожидается дождь с грозой, при грозе возможно шквалистое усиление ветра. Температура воздуха будет достигать +25, +26 градусов. Погода - неустойчивая, даже если фронт и деликатно затрагивает вашу область. Поэтому сегодня-завтра возможны головная боль, сосудисто-костные некомфорты, сонливость и временное снижение работоспособности", - объяснила Диденко.

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.