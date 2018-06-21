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21.06.2018, 09:11

Синоптики предупредили о резких перепадах температур: карты

Синоптики предупредили о резких перепадах температур: карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, столбик термометра в Киеве 23 июня снизится до +15 градусов

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В Киеве 23 июня ожидается похолодание до + 18, + 20 градусов, а вечером до +15 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Киевляне, кто планирует в субботу выезд на природу - вместо сачков для сбора бабочек лучше возьмите тонкий пуховичок. 22-23 июня пройдут дожди с порывистым ветром. Накануне может реагировать организм на грядущую смену погоды - не пугайтесь, подготовьтесь", - отметила Диденко.

22 июня на западе, севере и центре пройдут дожди. На западе будет +19 градусов, востоке, севере, югк +32 градусов.

В Киеве воздух прогреется до +30 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов. 

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Теги: Наталья Диденко, погода, жара
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