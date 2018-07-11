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11.07.2018, 08:06

Солнечное затмение 13 июля: что нужно знать

Солнечное затмение 13 июля: что нужно знать - Фото
Фото: скриншот видео

Медики говорят, что во время затмений у некоторых людей может ухудшится здоровье

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В ночь на пятницу, 13 июля, произойдет частичное солнечное затмение.

Частичное солнечное затмение, когда луна перекрывает солнечный диск не полностью, начнется в 04:48 по киевскому времени, максимального апогея достигнет в 06:02, в 7:13 оно закончится.

Украинцы не смогут его наблюдать. Лучше всего его будет видно австралийцам в Мельбурне, а также жителям Северной Антарктиды.

Затмение даст старт "коридору затмений", который продлится месяц: 13 июля - частичное солнечное, 27 июля - лунное (самое продолжительное в XXI веке, - ред.), 11 августа - солнечное.

"Совпадение затмения с Суперлунием 13 июля накладывает сильный отпечаток на психическое поле всех людей, которые могут полностью раскрыться в такие дни и выплеснуть все свои эмоции и страхи во внешний мир", - считает психолог Оксана Гусева.

Она напомнила, что необходимо соблюдать максимальную осторожность в проявлении чувств и не нагнетать напряженный эмоциональный фон.
В такие дни следует контролировать свое поведение, быть сдержанным и  не вступать в конфликты и перепалки.

Медики предупреждают, что во время затмений, за неделю и после него у некоторых людей могут наблюдаться головные боли, перепады давления, обострение хронических болезней, боли в сердце.

Относительно влияния затмения на каждый из знаков зодиака, то его в первую очередь почувствуют те, кто родился в период с 10 по 16 июля, а также люди, рожденные под знаком Козерога. 

Астрологи считают, что для этих людей это будет период перемен, и не стоит этому сопротивляться, а пользоваться возможностями, которые в связи с этим будут открываться.

По их словам, данный период является положительным для планирования, поэтому они рекомендуют в это время составлять планы и записывать их на бумаге.

В ночь с 8 на 9 марта в странах Юго-Восточной Азии можно было наблюдать полное солнечное затмение.

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Теги: солнечное затмение, коридор затмений, Оксана Гусева
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