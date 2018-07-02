У Супрун рассказали, какие услуги будут бесплатными: перечень

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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С 1 июля в силу вступил новый список услуг первичной медпомощи

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Министерство здравоохранения обнародовало перечень услуг, которые гарантированно предоставят украинцам за счет бюджета в рамках следующего этапа медицинской реформы. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

С 1 июля в силу вступил новый список услуг первичной медпомощи.

В Минздраве напомнили, что семейные врачи, терапевты и педиатры будут наблюдать за состоянием здоровья или состоянию здоровья, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления.

"На уровне первичной медицинской помощи в пакет услуг входят анализы и исследования. По желанию беременной врач может вести неосложненную беременность, а также следить за вакцинацией ребенка по календарю прививок. Новый порядок оказания первичной медицинской помощи будет предусматривать профилактические осмотры и анализы для групп риска заболеваний", - уточнили в Минздраве.

Врач будет выписывать рецепты на лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства" и самостоятельно определять необходимость визита к пациенту домой, в зависимости от медицинских показаний, а также давать советы по облегчению состояния здоровья по телефону.

"Ваш врач также выдавать вам нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/moz.ukr

2 апреля 2018 года началась Национальная кампания по выбору врача. Врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач - 1800, терапевт - 2000, педиатр - 900.

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