Ученые обнаружили динозавра-гиганта: он может изменить историю

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Скелет животного заставил пересмотреть временные рамки появления первых крупных динозавров

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В Аргентине ученые обнаружили ранее неизвестный вид динозавров-гигантов, ставящий под сомнение дату появления первых крупных существ на планете. Длина обнаруженного динозавра составляет 10 метров, а вес — около 80 тонн. ВВС сообщает, что по скелету ученым удалось восстановить примерный внешний вид животного. У таких динозавров были длинная шея, хвост и сильные ноги.

Ученые считают, что открытие может иметь важные последствия для всей мировой истории. Останки животного позволяют предположить, что на самом деле динозавры эволюционировали на 30 миллионов лет раньше, чем предполагалось.

"Мы убедились, что это совершенно новый вид. Мы назвали его Ingentia prima. На латыни это означает "первый гигант", — уточнила доктор Сесилия Апалдетти из Национального университета Сан-Хуана.

Предположительно, первые динозавры-гиганты появились в начале Юрского периода. Однако обнаруженный скелет свидетельствуют о том, что некоторые представители этого вида могли существовать еще до глобального вымирания, спровоцированного извержением супервулканов в конце Триасового периода.

Скелет принадлежит динозавру из группы завроподоморфов — "существ с ногами ящерицы". Именно они были предками четвероногих, которые стали крупнейшими животными на планете.

Ранее на аукционе в Париже продали два скелета динозавров Юрского периода. Неизвестный покупатель заплатил примерно 1,4 миллиона евро ($2,2 млн) за скелеты диплодока и аллозавра.