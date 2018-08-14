Учеными обнаружены молекулы-виновники боли и зуда

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Ученым удалось идентифицировать молекулы, которые переносят сигналы боли и зуда в организме

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Ученые во главе с Марией Херле (María Hurlé) из испанского Университета Кантабрии обнаружили, что в передаче сигналов боли и зуда участвуют молекулы мкРНК. Результаты экспериментов на лабораторных мышах и крысах, а также на людях, описываются в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

Согласно информации, короткие цепочки микроРНК (мкРНК) играют важную роль в регуляции активности генов. Связываясь с синтезированной на них матричной РНК, эти молекулы блокируют производство соответствующего белка, выполняя функции подавляющего сигнала. Ключевую роль играют мкРНК и в сенсорных клетках нашей кожи, обеспечивая передачу сигналов боли и зуда.

Ученые утверждают, что сигнал боли возникает лишь при воздействии молекул мкРНК miR-30c-5p на синтез клеточного регуляторного белка TGF-beta.

Так, перерезание седалищного нерва крысам вело к повышению их болевой чувствительности к температуре и росту содержания мкРНК. Инъекции miR-30c-5p также приводили к понижению болевого порога, причем после дополнительной инъекции препарата, блокирующего действие этой мкРНК, чувствительность возвращалась к норме.

Другие ученые вместе с Жужуна Цзи (Ru-Rong Ji) из Медицинской школы университета Дьюка рассказали в журнале Cell, что мкРНК miR-711 участвуют в развитии хронического зуда и нестерпимого желания почесаться у некоторых пациентов с лимфомой. Опыты на мышах продемонстрировали, что переродившиеся клетки-лимфоциты производят и выделяют miR-711 в больших количествах, а инъекции этих мкРНК сами по себе вызывают "чесоточный зуд" у здоровых животных.

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