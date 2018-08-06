Украину сегодня накрыла магнитная буря: что нужно делать

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Врачи предупреждают, что у метеозависимых людей может ухудшится самочувствие 6 августа

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Сегодня, 6 августа, магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале накрыла Землю. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.



Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США, - ред.), бури первого класса способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Медики говорят, что облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно. Следует не перерабатывать, избегать стрессов, интенсивных силовых нагрузок. Они рекомендуют сбалансировано питаться и проводить больше времени на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, жестких диет, жирной, копченой и острой пищи.

В ночь на 13 июля можно было наблюдать частичное солнечное затмение.