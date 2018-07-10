Ульяна Супрун раскритиковала чрезмерное использование смартфонов

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И. о. министра здравоохранения дала несколько рекомендаций, как можно уменьшить время пользования смартфоном и сохранить здоровье

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Чрезмерное использование мобильных телефонов меняет поведение и влияет на здоровье людей не лучшим образом. Об этом у себя в Facebook cообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Существует даже специфический набор симптомов, например онемение пальцев или нарушения осанки, возникающих из-за того, что мы не отрываемся от телефона часами. Исследования подтверждают негативные эффекты от чрезмерного пользования гаджетами, например, растут риски возникновения зависимости, нарушения сна и даже появления депрессии", - отметила Супрун.

Она дала несколько рекомендаций, как можно уменьшить время пользования смартфоном и сохранить здоровье.

Супрун не советует использовать телефон как будильник.

"Мы буквально засыпаем и просыпаемся с телефоном, когда настраиваем будильник перед сном и выключаем его уже утром. Так как телефон находится рядом с кроватью, появляется соблазн сразу отвечать на не очень важные сообщения или просматривать статус в социальных сетях", - объяснила она.

По ее словам, лучше заменить телефон в обычный будильник, и по возможности даже не оставлять телефон в комнате, где вы спите.

Супрун добавила, что касается и часов. "Лучше иметь часы на руке, чем постоянно проверять время на телефоне. В таком случае вероятность, что вы будете отвлекаться уменьшается в разы", - отметила и. о. министра здравоохранения.

Она также рекомендует отключать оповещения

"Они очень часто отвлекают наше внимание. Иногда мы реагируем на одно оповещение, а потом понимаем, что уже долгое время листаем ленту новостей в социальных сетях. Чтобы избежать этого, настройте уведомления наиболее оптимальным образом, например, выключайте их в рабочее время или просто уберите звук", - сказала Супрун.

По ее словам, необходимо выделить определенный период в течение дня, когда вообще не нужно пользоваться телефоном

"Телефон обычно не требуется за обеденным столом, в ванной комнате или во время просмотра фильма или чтения книги. Поэтому планируйте перерывы от телефона в это время, например, оставляйте его в другой комнате", - объяснила она.

Супрун советует удалить приложения и профили в социальных сетях, которыми уже не нужны, и напоминает, что иногда важно и полезно быть вне зоны досягаемости.

И. о. министра здравоохранения развеяла мифы, что спина болит преимущественно у пожилых людей, спортсменов и тех, кто много тренируется или имеет проблемы с осанкой.