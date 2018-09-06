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06.09.2018, 14:17

Ульяна Супрун развеяла миф о вегетарианстве

Ульяна Супрун развеяла миф о вегетарианстве - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Спланированный вегетарианский рацион питания является здоровым и сбалансированным, отметила и.о. министра здравоохранения

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Вегетарианцы имеют более низкие риски появления сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Facebook.

"Сегодня растительная пища признается не только полноценной пищей, но также как способ профилактики и уменьшения риска появления многих болезней", - отметила Супрун.

По ее словам, надлежащим образом спланированный вегетарианский рацион питания является здоровым, сбалансированным и во многих случаях полезным для профилактики многих заболеваний.

"Академия питания и диетологии США подтверждает, что такая диета подходит для людей всех этапах жизненного цикла, в том числе женщинам во время беременности и лактации, новорожденным, детям, подросткам, пожилым людям, а также спортсменам", - подчеркнула Супрун, уточнив, что вокруг вегетарианства существует много мифов, среди которых - вегетарианцы получают якобы меньше питательных веществ.

Супрун развенчала несколько популярных мифов об употреблении в пищу фруктов.

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Теги: вегетарианство, Супрун Ульяна, миф
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