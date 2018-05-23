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23.05.2018, 22:38

В армии Южной Кореи часть солдат заменят роботами

В армии Южной Кореи часть солдат заменят роботами - Фото
Фото: huayuzhiku.com

В первую очередь это связано с демографическим кризисом в стране

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Министерство национальной обороны Южной Кореи намерено с 2024 года приступить к формированию смешанных подразделений из людей и роботов в составе вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны страны Сон Ён Му, передает Defense Aerospace.

Роботов планируется активно использовать во всех видах вооруженных сил Южной Кореи.

Южная Корея в настоящее время переживает демографический кризис. Сегодня численность населения страны составляет около 50 млн человек. По прогнозу ООН, к 2050 году население страны сократится до 40 млн человек и до 20 млн - к 2100 году, если ситуация не будет изменена.

По оценке военных, формирование смешанных подразделений из роботов и людей позволит поддержать боевую мощь вооруженных сил на фоне сокращения рождаемости и снижения численности населения.

Министерство национальной обороны Южной Кореи провело исследование, по итогам которого пришло к выводу, что использование только лишь разведывательных роботов позволит заменить в войсках от 500 до 600 человек. Применение автономных боевых турелей на самоходных гаубицах K9 Thunder позволит высвободить 2 тысячи человек.

4 мая сообщалось, что швейцарский банк нанял на работу в тестовом режиме пять роботов вместо семерых сотрудников. Руководство St. Galler Kantonalbank довольно результатами эксперимента и обсуждает его расширение.

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Теги: робот, южная корея, армия
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