В Донбассе аналоговое телевидение оставят до конца года – ОГА

Аналоговое телевизионное вещание останется в Донбассе до конца этого года. Об этом заявил директор департамента массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации Александр Костенко, комментируя возможное отключение аналогового телевидения в регионе с осени этого года.
"К нам прислушались, сегодня принято решение, что как минимум до конца года аналоговые передатчики в Луганской и Донецкой областях не отключат", - подчеркнул он.
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Костенко уточнил, в Луганской и Донецкой областях, где продолжаются боевые действия, необходимо постоянно держать связь с украинцами, которые сейчас проживают во временно оккупированном Донбассе.
По его словам, необходимо помнить, что сегодня большинство жителей территорий, прилегающих к линии разграничения, имеет устаревшую технику и пока не обеспечены средствами принятия цифрового сигнала.
В ОРДЛО осуществляется аналоговое украинское телевещание передатчиком мощностью 5 кВт.
"Департамент массовых коммуникаций уже подготовил обоснование относительно того, чтобы оставить аналоговое вещание в Луганской области до завершения операции объединенных сил", - уточнил Костенко.
В Киеве и Кировоградской области аналог перестал работать с первого августа, а во всей Украине - с 1 сентября.
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