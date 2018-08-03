В Донбассе аналоговое телевидение оставят до конца года – ОГА

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Аналоговое телевидение планируют отключить по всей Украине с 1 сентября

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Аналоговое телевизионное вещание останется в Донбассе до конца этого года. Об этом заявил директор департамента массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации Александр Костенко, комментируя возможное отключение аналогового телевидения в регионе с осени этого года.

"К нам прислушались, сегодня принято решение, что как минимум до конца года аналоговые передатчики в Луганской и Донецкой областях не отключат", - подчеркнул он.

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Костенко уточнил, в Луганской и Донецкой областях, где продолжаются боевые действия, необходимо постоянно держать связь с украинцами, которые сейчас проживают во временно оккупированном Донбассе.

По его словам, необходимо помнить, что сегодня большинство жителей территорий, прилегающих к линии разграничения, имеет устаревшую технику и пока не обеспечены средствами принятия цифрового сигнала.

В ОРДЛО осуществляется аналоговое украинское телевещание передатчиком мощностью 5 кВт.

"Департамент массовых коммуникаций уже подготовил обоснование относительно того, чтобы оставить аналоговое вещание в Луганской области до завершения операции объединенных сил", - уточнил Костенко.

В Киеве и Кировоградской области аналог перестал работать с первого августа, а во всей Украине - с 1 сентября.

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