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27.05.2018, 11:02

В ЕС могут запретить одноразовую посуду из пластика

В ЕС могут запретить одноразовую посуду из пластика - Фото
Фото: Getty Images

Страны-члены Евросоюза будут штрафовать за пластиковый мусор, не подлежащий вторичной переработке

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Еврокомиссия планирует запретить некоторые виды одноразовых продуктов из пластика и штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, не подлежащий вторичной переработке. Об этом сообщили издания немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe со ссылкой на пакет мер борьбы с пластиковым мусором, который комиссия ЕС намерена представить в Брюсселе 28 мая, передает Deutsche Welle.

Согласно проекту директивы, запрет должен коснуться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене.

Речь идет, в частности, об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков, ватных палочках и пластиковых креплениях для воздушных шаров.

Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды, которую продают на вынос закусочные.

Издания Funke Mediengruppe также приводят слова еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера, предложившего взимать с властей стран ЕС определенную сумму за каждый килограмм пластикового мусора, непригодного к переработке для повторного использования. Если исходить из многолетнего финансового планирования Еврокомиссии, то такой сбор может составить 80 центов за один килограмм, которые пойдут в общий европейский бюджет, пояснил Эттингер. По его мнению, эта мера поможет сократить объем пластиковых отходов.

В Великобритании до 2042 года планируют избавиться от всех одноразовых пластиковых товаров, без которых можно обойтись. Чтобы защитить водоемы от загрязнения, британское правительство также планирует запретить продажу пластиковых соломинок, ложечек для перемешивания и ушных палочек.

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Теги: экология, пластик
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