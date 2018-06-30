В первый день июля Украину накроют дожди с грозами: карта

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Температура воздуха днем не превысит 30, а в некоторых регионах – и 20 градусов тепла

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В первый день июля по всей Украине пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем не превысит 30, а в некоторых регионах – и 20 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

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