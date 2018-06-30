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30.06.2018, 21:02

В первый день июля Украину накроют дожди с грозами: карта

В первый день июля Украину накроют дожди с грозами: карта - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Температура воздуха днем не превысит 30, а в некоторых регионах – и 20 градусов тепла

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В первый день июля по всей Украине пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем не превысит 30, а в некоторых регионах – и 20 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

Новость дополняется…

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Теги: погода в Украине, прогноз погоды, погода на завтра, дождь, гроза
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