В первый день июля Украину накроют дожди с грозами: карта

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine
Температура воздуха днем не превысит 30, а в некоторых регионах – и 20 градусов тепла
В первый день июля по всей Украине пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем не превысит 30, а в некоторых регионах – и 20 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.
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