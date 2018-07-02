Стартовала регистрация электронных кабинетов для абитуриентов

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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В этом году поступающий должен самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата

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В понедельник, 2 июля, началась регистрация электронных кабинетов, через которые абитуриенты будут подавать заявления о вступлении в украинские вузы. Об этом сообщает портал Освіта.ua.

"Системой подачи заявлений в электронной форме в полной мере смогут воспользоваться абитуриенты, которые имеют аттестат о полном общем среднем образовании, изготовленный с использованием фотополимерных технологий, и сертификаты ВНО 2016, 2017 или 2018 года и желают поступить на дневную или заочную формы обучения по образовательным ступеням бакалавр (магистр медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений), а также на дневную форму обучения по образовательно-квалификационному уровню младший специалист", - говорится в сообщении.

Для регистрации поступающему необходимо указать адрес электронной почты, пароль и подтверждение пароля, данные сертификата ВНО и данные аттестата о полном общем среднем образовании.

Как подчеркивается в сообщении, в этом году поступающий должен самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата. Если в приложении к аттестату указан средний балл, то необходимо обязательно проверить, по правильной ли методике он рассчитан.

После регистрации электронного кабинета абитуриента, заполнения личных данных и загрузки сканкопий необходимых документов поступающие получат возможность подавать заявления в украинские вузы. Соответствующая опция станет доступной 12 июля.

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Перед регистрацией и работой с электронным кабинетом абитуриентам стоит ознакомиться с инструкцией по подаче заявлений в электронной форме, которая содержит полезные рекомендации по работе с системой.