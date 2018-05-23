"Вірний завжди": Украина отмечает День морпеха - инфографика

Фото: пресс-служба 36 ОБрМП

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Страна впервые чествует представителей этого рода войск - морской пехоты Украины - именно 23 мая

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Сегодня, 23 мая, Украина отмечает 100-летие создания отечественной морской пехоты: в 1918 году была сформирована первая украинская регулярная часть этого рода войск.

Именно в этот день столетие назад гетман Павел Скоропадский издал указ №70 о начале формирования бригады морпехов в составе трех полков. Было определено, что каждый полк будет состоять из трех куреней (батальонов), а каждый из куреней - их четырех пехотных и по одной пулеметной сотни (роте).

По планам, 1-й полк морпехов должен был дислоцироваться в Одессе, 2-й - в Николаеве, а 3-й - в Херсоне.

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Предусматривалось также создание трех эскадронов морской кавалерии - в Одессе, Очакове и на Перекопе. Однако к концу правления Скоропадского формирование бригады так и не было завершено: создание частей морской пехоты продолжалось во времена Директории.

"...И хотя с 1919 года украинским войскам пришлось воевать далеко от моря, создатели и командиры флотских частей продолжали лелеять военно-морские традиции", - пишут на сайте Украинского института национальной памяти.

Подробно о хронологии первых дней формирования морской пехоты Украины и событиях столетней давности можно почитать здесь.

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Сейчас украинские морпехи из 36-й бригады уже не первый год воюют в Приазовье, защищая от российско-террористических войск Мариуполь и окрестности.